El anuncio de venta de una casa en Orlando, Florida, se convirtió en la pesadilla de sus propietarios y en la esperanza de varias familias hispanas que cayeron en un engaño.

Lázara Sanz tomó la decisión de vender la vivienda donde ha residido por más de 11 años, y creyó que la mejor manera de dejarle saber a la comunidad era por medio de una página web de bienes raíces. Sin embargo, alguien más tomó ventaja.

“Yo coloqué el aviso el lunes pasado y nadie me había llamado pero el fin de semana vinieron tres familias preguntando que si podía ver la casa que querían rentar”, dijo Sanz entrevista con MundoHispánico. “Cuando llegó la primera familia, yo no entendía qué pasaba hasta que ellos mismos me dijeron y mostraron que mi casa estaba en renta en la página El Clasificado“.

Las tres familias que llegaron eran de origen puertorriqueño y desplazadas por el huracán María en la isla, y el clasificado de alquiler únicamente estaba disponible en dicha página, que mostraba las mismas fotos que ella había tomado para ofrecer la propiedad en la página web de bienes raíces, Zillow, pero en vez de venderla, la estaban rentando por un valor de 1,000 dólares mensuales.

“Imagínese ninguna casa de 3 habitaciones, con patio grande y garaje doble, se consigue por ese precio tan barato y esta persona está estafando a familias necesitadas”, dijo Sanz, quien consternada ante lo que estaba ocurriendo, llamó al número que aparecía en el aviso que rentaba su casa para confrontar a la persona detrás de la estafa.

“No me contestaron pero si me enviaron un mensaje preguntándome que si estaba interesada en la casa y les dije que sí, entonces me preguntaron que si yo hablaba español y me llamaron”, dijo Sanz. “Ahí me dijeron que necesitaban que les enviara un deposito de 3 meses (3,000 dólares), y cuando les dije que eran unos estafadores y que yo era la dueña de la casa, me colgaron”.

Sanz también contactó la línea de servicio al cliente de El Clasificado, y denunció que alguien más había tomado sus fotos de Zillow para utilizarlas en su página web y estafar a familias hispanas.

“Le dije que yo era la dueña de esa casa y que por favor quitaran ese anuncio porque era falso y me dijeron que poner los clasificados es gratis y que no tenían ningún usuario registrado con ese número pero que intentarían removerlo”.

Hasta la fecha de esta entrega, MundoHispánico revisó el aviso de la estafa y aún estaba disponible.