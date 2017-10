Familia “desilusionada” tras visita de vicepresidente Mike Pence a Florida

Una familia puertorriqueña asegura sentirse en estado de “desespero” luego de que no pudo reunirse con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en su reciente visita a Orlando, como se los habían prometido y de quien esperaban escuchar respuestas de “esperenza”.

Pence viajó a Orlando, en compañía de los senadores Bill Nelson (D) y Marco Rubio (R), y las congresistas Jenniffer González y Satcey Plaskett, por Puerto Rico e Islas Vírgenes, respectivamente, para reunirse con familias puertorriqueñas que fueron directamente afectadas por el huracán María que azotó la isla el pasado mes de septiembre y que ahora residen en el Estado del Sol.

Pence aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Orlando (OIA, por sus siglas en inglés), durante la tarde del jueves, y se detuvo en el nuevo centro de asistencia a puertorriqueños instalado dentro del aeropuerto en donde se reunió con algunas familias provenientes de la isla, para luego dirigirse a la Iglesia de Dios, ubicada en Kissimmee.

En la iglesia Pence se dirigió a un pequeño grupo de boricuas quienes con entusiasmo escucharon palabras de aliento por parte de los legisladores.

Karen & I met with families at the state’s disaster relief center at @MCO providing services to families displaced by Hurricane Maria. pic.twitter.com/vd6av9CxXN

— Vice President Pence (@VP) October 5, 2017