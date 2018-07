En la incertidumbre vive una madre hondureña que junto a sus hijas presenció cómo las autoridades de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, siglas en inglés), arrestaban a su esposo en un poblado de Nueva York y dice que sus dos hijas quedaron traumatizadas con el arresto de su padre.

“Mis niñas no pueden dormir, estamos durmiendo las tres en una cama porque ellas tienen miedo”, dijo a MundoHispánico Maribel López, esposa de hondureño arrestado . “La niña chiquita brinca y tira manotadas mientras duerme, después se despierta sudando”.

Denis Melara, oriundo de Honduras y de 32 años, estaba saliendo de su casa en compañía de su familia el pasado viernes cuando fue sorprendido por varios agentes de ICE que dijeron tener una orden de deportación en su contra.

“Nos estaban esperando afuera de la casa, se bajaron tres personas y empezaron a decirle que solo querían hablar con él”, dijo López. “Nosotros llamamos al abogado y nos dijo que hiciéramos lo posible para que no se lo llevaran”.

El arresto ocurrió en la ciudad de Glen Head mientras la familia iba a la corte, pues Melara enfrenta cargos penales por un incidente ocurrido en febrero.

MundoHispánico contactó al Departamento de Policía del Condado de Nassau en Nueva York, que hizo el arresto, y confirmó que Melara enfrenta cargos criminales de cuarto grado por seducir a un menor de edad y poner en riesgo el bienestar del menor.

“El acusado se acercó a la víctima y le dijo que se subiera a su vehículo”, dice el reporte del arresto. “La víctima obedeció, creyendo que era un amigo de su madre. El acusado intentó convencer a la víctima de no ir a la escuela. La víctima sintió que algo andaba mal y le dijo al acusado que quería ir a la escuela. Melara luego la dejó en las cercanías de Westbury”.

Las autoridades no dieron más detalles sobre el caso pero la esposa del acusado dijo que en la primera audiencia en la corte, al hombre también se le acusó de haberle ofrecido dinero a la menor, y asegura que “es mentira”.

La versión de la familia

Según López, esposa de Melara y madre de las niñas, la familia iba para la corte a defenderse de las acusaciones de seducir a una menor de edad.

“Ese día (Melara) estaba manejando para la casa y se encontró una niña que se le pareció a la hija de unos amigos y le preguntó que sí quería que la llevara y la niña dijo que sí, pero cuando se montó a la van pues él se dio cuenta que no era la misma persona, pero ella le dijo que no importaba, que ella iba para el ‘high school’ y él le dijo que estaba bien porque le quedaba en la ruta. No sabemos quién hizo un reporte pero al otro día fueron a buscar a mi esposo al trabajo y lo detuvieron por dos días, dándole cargos como si fuera un ‘sex offender'”.

“A mi esposo lo acusan de haberle ofrecido dinero a esa niña y hemos ido a corte varias veces, pero ni la menor ni los padres se han presentado”, agregó López. “Él dice que jamás haría algo así porque nosotros también tenemos una hija de 15 años y ya una vez nos pasó, rentábamos un cuarto en la casa y la persona que vivía ahí le ofreció dinero a mi hija por dejarse tocar y darle un beso, pero ellas nos informó”.

En esa ocasión no alertaron a las autoridades pues, según López, su esposo le habría dicho que “era mejor no llamar a la policía porque la persona también era hispana y nos podría traer problemas a todos porque no teníamos papeles”.

El incidente con la menor de 15 años, cuya identidad no fue revelada, ocurrió el primero de febrero pasado y Melara fue detenido un día después. Estuvo recluido en la cárcel del Condado de Nassau y recobró la libertad tras pagar una fianza de 5,000 dólares.

Tras conocerse que Melara era indocumentado, las autoridades migratorias fueron notificadas y en marzo se emitió una orden de arresto en su contra, que concluyó con su detención el pasado viernes. Desde aquel entonces el hispano permanece en el centro de detención del condado Hudson en Nueva Jersey.

La mujer grabó el momento en que su esposo fue arrestado

En un video grabado con un teléfono celular quedó registrado el arresto de Melara, en el cual se observa cómo los familiares le piden a los oficiales de ICE que por favor no se lo lleven.

En el video también se escucha a la hija mayor del detenido preguntarle al policía de ICE la razón por la que se están llevando a su papá, y éste le responde que “él (Melara) tiene una orden de deportación, pero que podrá pelear su caso y no será deportado inmediatamente”.

Su esposa asegura que eso no era razón suficiente para que se llevaran a su esposo “porque él estaba yendo a corte y allá hubiese podido ser detenido, y no en frente de sus hijas”.

López dijo en entrevista con MundoHispánico que fue agredida por una policía de ICE pues, según ella, la agente de origen hispano se habría enojado cuando Melara intentó resistirse al arresto manifestando que “quería esperar a su abogado que ya iba en camino”.

Ese momento también quedó registrado en le video.

“Fui agredida por la señora de ICE”, dijo López. “Ella se volvió loca cuando le dije que el abogado de él venía aquí, al estacionamiento donde ellos estaban. Me puso su brazo en el cuello y me dio un empujón que me tumbó delante de mis dos hijas”.

La mujer afirma que se ha contactado con su esposo por teléfono en dos ocasiones desde que fue arrestado, y que le ha dicho que efectivamente durante los próximos días podrá presentarse ante un juez para apelar su caso.