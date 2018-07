Un inmigrante que trabaja en los campos de Florida fue diagnosticado en marzo de leucemia, un tipo de cáncer en la sangre y necesita de un trasplante de médula ósea para que el paciente pueda continuar con vida.

El problema es que Aniceto Franco, de 44 años, no es elegible para recibir los beneficios médicos ofrecidos a la población en general ni tampoco puede pagar por el trasplante, que cuesta 500,000 dólares, en varias cuotas porque es indocumentado.

“Nos dicen que no nos pueden ayudar porque no tengo papeles y aunque ya hemos recaudado una pequeña parte para, por lo menos, hacer un primer pago y comenzar el tratamiento, tampoco lo aceptan”, dijo Franco a MundoHispánico. “Dicen que tenemos que entregar el dinero completo, y no sabemos qué hacer porque es una cantidad muy grande”.

Franco es oriundo de México, reside desde hace 25 años en Estados Unidos. Fue diagnosticado con Leucemia Linfoblástica Aguda y su historia, como la de muchos, es la de un hombre que cruzó la frontera de manera ilegal con la esperanza de poder ayudar económicamente a sus familiares.

“Uno viene aquí buscando el sueño americano como cualquier otro inmigrante y no se imagina esas cosas, mi vida ha cambio mucho porque ya ni siquiera puedo trabajar, no puedo seguir aportando y tampoco puedo compartir tanto tiempo con mis hijas”, dijo Franco, padre de cinco mujeres todas nacidas en Estados Unidos. “Me siento muy débil, me duelen los huesos, me canso rápido y el doctor me ha dicho que, por mi condición, es fácil que me dé un virus y eso complicaría todo”.

Como no tiene un estatus migratorio, Franco tampoco puede obtener un seguro médico. Aun así Franco le agradece al Baptist Health Hospital de Miami, que cuenta con un programa que ayuda a personas de escasos recursos, sin importar su condición legal, y que le permite estar recibiendo un tratamiento de quimioterapia que le ayuda a controlar el cáncer.

“Se han portado muy bien con nosotros, no tenemos cómo agradecerles por todo lo que han hecho por mi esposo que, además, se ha convertido en el consentido de las enfermeras”, dijo entre lágrimas Francisca Ponce, esposa de Franco. “Ellos quisieran poder ayudar más, pero en ese hospital no hacen el trasplante que mi esposo necesita”.

Familia crea cuenta de GoFundMe para recaudar fondos

La hija mayor de Aniceto, Beatriz Franco, creó una cuenta en línea para recaudar el dinero que se necesita para realizarle el transplante de médula ósea a su padre. En dos meses la familia ha logrado recaudar más de 10,000 dólares.

Miembros de la iglesia a la que asisten en Homestead, ciudad donde residen, han llevado a cabo varios eventos comunitarios para recaudar fondos y ayudarle a la familia.