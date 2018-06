Este viernes marcó el cuarto día consecutivo de varios operativos de ICE que dejan al menos a seis trabajadores inmigrantes arrestados al suroeste de Florida, lo que ha sembrado pánico entre los habitantes de la zona que han optado por no salir de sus casas pues temen ser separados de sus familias y deportados.

MundoHispánico confirmó las detenciones de, al menos, seis mexicanos trabajadores campesinos: Jesús Pérez, Luis Ortega, Erick Ortega Quezada, Juan José Cruz Lugo, e Isidoro Rubio fueron detenidos mientras iban a su trabajo y de Celso Pérez fue arrestado cuando se encontró con ICE en la puerta de su casa.

Hacia las seis de la mañana del viernes, varios residentes de estas tres ciudades comenzaron a compartir fotos y videos de los operativos de ICE en sus redes sociales con el fin de advertir lo que estaba ocurriendo.

Es el caso de Walter Zavala, residente de Fort Myers, quien mientras recogía a un compañero de trabajo y que fue testigo de cómo los agentes de inmigración lo detenían.

“Yo fui a recoger a mi trabajador Celso Pérez y en esa casa viven tres, uno de los señores se topó con ICE al abrir la puerta, antes de que ellos tocaran, y, al parecer, le preguntaron por una persona pero él dijo que no lo conocía y ahí mismo los oficiales le preguntaron que si él era legal y el señor les dijo que sí, pero en ese momento salió mi amigo sin saber que ICE estaba ahí y se lo llevaron por no tener papeles”, dijo Zavala en entrevista con MundoHispánico. “Yo estaba esperando a que saliera Celso y cuando vi lo que pasó me acerqué y grabe donde estaban pero me fui a poner gasolina al carro y cuando regresé ya no estaban”. (Ver video)

En los cuatro días últimos días, inmigrantes que residen en las ciudades de Immokalee, Naples y Fort Myers han sido testigos de una gran actividad policial por parte de los agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), y desde el martes han presenciado operativos, patrullajes y detenciones. Dicen que este tipo de patrullajes y operativos no eran algo cotidiano.

“Uno siempre escucha que ICE se lleva a la gente pero no todos los días como está pasando ahora”, dijo a MundoHispánico Vicky Rios, residente de Immokalee. “Toda la gente aquí está encerrada y si salen es para comprar comida o cosas necesarias, tiene mucho miedo”.

De acuerdo con testigos y familiares de algunos detenidos, la mayoría de los operativos han ocurrido a tempranas horas de la mañana y muchos han dejado de asistir a sus trabajos, mientras que otros ni siquiera han vuelto a abrir las puertas de sus casas desde que se enteraron que las autoridades de inmigración estaban recorriendo la zona.

ICE asegura estar haciendo su trabajo

De acuerdo con ICE, aunque hasta el momento no tienen una cifra exacta de los arrestos efectuados durante los últimos cuatro días y aseguran que “simplemente están haciendo su trabajo y que cuando salen a las calles van en búsqueda de personas que tienen orden de deportación”.

“Salimos a buscar personas específicas y si en el proceso encontramos a otra persona así no sea la persona que estamos buscando, no vamos a discriminar pues si estás en el país como indocumentado, esa persona también va a ser arrestado”, dijo a MundoHispánico Nestor Yglesias, vocero de ICE. “Por ejemplo en Immokalee, mis agentes pasaron cerca de un grupo de 40 ó 60 personas y que probablemente habían indocumentados entre ellos, pero no los detuvieron pues eso no es lo que hacemos, nosotros salimos a buscar un individuo con historial criminal pues algunos tienen antecedentes criminales como violaciones, asesinatos violadores, pornografía infantil, y algunos, no todos, que han manejado bajo estado de embriaguez”.

Según Yglesias, la agencia efectúa entre 450 y 500 arrestos mensualmente, entre el estado de Florida, Puerto Rico, y las Islas Vírgenes, y aseguró que “les gusta notificar a las agencias locales cuando ellos (ICE) están haciendo cualquier tipo de arresto en sus áreas”.

MundoHispánico también contactó a la Oficina del Alguacil del Condado de Collier, que abarca las ciudades de Naples e Immokalee, y donde algunos de sus oficiales han sido vistos cooperando con ICE en los operativos, para obtener información y confirmar que tienen conocimiento de lo que ha ocurrido en los últimos días, ya que es una de las cinco agencias estatales que pertenece al programa 287 (g), pero dijeron que no asisten a la agencia migratoria.

“Nuestra cárcel hace parte del programa 287 (g) pero no estamos asistiendo a ICE con nada”, dijo Michelle Batten, portavoz del alguacil.

El programa 287 (g) es un acuerdo entre las agencias locales del orden público e Inmigración, que da a la policía local la autoridad para hacer cumplir las leyes de inmigración.