Múltiples hoyos se han formado alrededor de un estanque de retención ubicado dentro de una comunidad residencial en Florida, y hasta el momento ocho viviendas han tenido que ser evacuadas.

Residentes de la urbanización Wyndchase en la ciudad de Ocala, al centro del estado, se encuentran preocupados tras la formación de doce sumideros muy cerca de sus viviendas.

“Cada vez forman más. Qué si estamos seguros? No sé , esto nos tiene con mucho miedo”, dijo la residente Maren Pinder, en entrevista con Channel 9 Eyewitness News, cadena hermana de MundoHispánico.

Aunque los hundimientos no son tan grandes a comparación de otros casos registrados en el estado de Florida durante los últimos meses, los expertos no descartan la posibilidad de que un socavón más grande esté en formación.

“Puede pasar, se abren muchos y esa es la antesala de que se abra uno mucho más grande”, indicó Irene Sans, meteoróloga de Channel 9 Eyewitness News, en entrevista con MundoHispánico.

Y es que la zona más propensa para la formación de estos hoyos producidos por el hundimiento del suelo, es el centro de la Florida, según dijo Sans.

