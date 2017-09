Escuelas en Florida se preparan para recibir estudiantes provenientes de Puerto Rico

Las escuelas de los condados de Orange y Osceola en Florida ya se están preparando para la llegada de estudiantes provenientes de Puerto Rico que fueron afectados por el huracán María.

Autoridades del Distrito Escolar del condado de Orange aseguran que están trabajando de manera proactiva en el desarrollo de planes para que la admisión de estudiantes puertorriqueños sea inmediata y estos no pierdan días de clases.

“Los documentos necesarios para inscribir a un estudiante, al principio no serán necesarios, para asegurar una transición más fácil. Los estudiantes serán registrados y codificados dentro del sistema, permitiendo que el distrito proporcione apoyo adicional a familias tales como consejería y servicios de comida. Estamos preparados para responder a las necesidades de las familias en transición y apoyar una educación contínua para los estudiantes”, dijo a MundoHispánico la portavoz de las escuelas del condado de Orange, Lorena Hitckotch.

Asimismo, los maestros están recibiendo entrenamiento para saber cómo atender casos especiales, ya que los nuevos estudiantes podrían necesitar ayuda adicional.

También algunos de los estudiantes han sido afectados directamente, ya que tienen familiares desaparecidos, y a ellos también se les está brindando atención individualizada, por medio de la cual se permite que el estudiante pueda estar con un consejero.

Johana López, maestra de español de la escuela superior Colonial, tiene en sus clases un gran número de estudiantes puertorriqueños, al igual que de otros países de habla hispana, y asegura que en este proceso sus alumnos se han mostrado solidarios, algo que es motivo de orgullo.

“Estoy totalmente orgullosa porque mis alumnos han demostrado preocupación en muchos aspectos. Han creado una organización Unidos por Puerto Rico y México para ayudar a los estudiantes afectados por los desastres naturales, porque entendemos que son hermanos que han pasado por una situación difícil”, dijo López durante una entrevista telefónica con MundoHispánico.

De igual manera, Valencia College se solidarizó con residentes de la isla que planean mudarse al centro de la Florida y publicó que ofrecerán que el pago de la matrícula escolar sea equivalente a lo que pagan los residentes de ese estado.

For Valencia, this also applies to residents of US Virgin Islands and Texas. Pls help us spread the word. https://t.co/M2JT4iqj9p

— Valencia College (@valenciacollege) September 28, 2017