La nueva política del gobierno del presidente Donald Trump que separa a niños y padres inmigrantes en la frontera con el objetivo de reducir el ingreso ilegal de personas al país ha generado gran preocupación entre la comunidad inmigrante, y algunos legisladores se oponen a esta estrategia de tolerancia cero.

El congresista demócrata por el Distrito 9 de Florida, Darren Soto, se reunió el jueves con líderes de organizaciones pro-inmigrantes y miembros de la comunidad inmigrante indocumentada del centro de Florida, para manifestar su apoyo y condenar la nueva política de inmigración.

“Este es un cambio muy cruel, muy terrible”, manifestó Soto en entrevista con MundoHispánico.

Durante los últimos días han sido miles las personas que en toda la nación han protestado en contra de las medidas migratorias del gobierno, y aquellos que actualmente tienen órdenes de deportación temen ser separados de los suyos más antes de lo imaginado.

“Vengo a pedirles ayuda porque el lunes tengo mi última cita ante inmigración pues creo que me van a deportar y yo no me quiero ir porque tengo mis cuatro niños y no los quiero dejar solos”, dice Jesús Guevara, inmigrante mexicano que reside en los Estados Unidos hace más de una década. “Tengo el papel que dice que me van a pasar para México y no me quiero ir”.

Estudiantes beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados de Infancia (DACA, por sus siglas inglés), manifiestan que lo que se está haciendo con estas familias que ‘únicamente vienen en busca de un mejor futuro, es una injusticia’ y que cualquiera de ellos pudiese haber sido víctima de las “duras” políticas de Trump.

“Mis padres y yo cruzamos la frontera cuando yo tenía cuatro años, y ahora que veo todo lo que estaá pasando, siempre me imagino que yo podría ser uno de esos niños que ahora están siendo separados de sus padres que únicamente vienen a este país buscando mejores oportunidades de vida”, dijo a MundoHispánico Ahtziry Barrera, estudiante DACA. “No es justo”.

Al escuchar el testimonio de estas personas, el legislador boricua aseguró que trabajará para ayudar a estas familias y que sumara fuerzas con legisladores de otros estados.

“Este es un país que se ha caracterizado por abrirle las puertas a inmigrantes y no por separarlos de sus familias, por eso le pedimos al presidente Trump que detenga esta política”, aseveró Soto.

TE PUEDE INTERESAR: Melania Trump rompe el silencio y revela dónde está actualmente

Además de Soto, sesenta y nueve congresistas más se han opuesto a la política de cero tolerancia y asegura que es momento de que la comunidad, no solamente inmigrante, tome conciencia de lo que está ocurriendo en el país.

“Nosotros enviamos una carta al gobierno y estamos trabajando en Proyectos de Ley para detener esta política”, dijo el congresista de ascendencia boricua.

Política de ‘tolerancia cero’

El pasado 6 de abril, el Fiscal General Jeff Sessions anunció que implementaría una política de tolerancia cero contra los inmigrantes indocumentados que crucen ilegalmente la frontera sur, y por medio de un memorando notificó a los fiscales federales que ejercen en la frontera suroeste, pidiéndoles que convirtieran en prioridad el procesamiento de delitos relacionados con inmigración.