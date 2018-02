Confunden a joven con Nikolas Cruz, presunto autor de matanza en escuela, y lo amenazan (VIDEO)

Consternada e indignada se encuentra Patricia Pérez, madre de un joven de 17 años que ahora vive con temor y ha recibido múltiples amenazas en sus redes sociales, ya que su nombre es igual al del presunto perpetrador de la masacre en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, Nikolas Cruz, la única diferencia es que el suyo se escribe con C en lugar de K.

Además de recibir decenas de mensajes y solicitudes de amistad, algunas fotos de la página de Facebook de Nicolás Cruz, también residente del sur de Florida, fueron expuestas por diferentes personas, que lo atribuían como el autor de la masacre. Según Pérez, esto ocurrió antes de que se revelara el rostro de Nikolas.

“Pudo haber sido un homónimo pero después como hubo la aclaración de la “k” se supo que no era mi hijo, pero la gente primero tiene que cerciorarse bien antes de publicar cosas y dañar la imagen y la integridad de una familia”, manifestó Pérez en entrevista con MundoHispánico.

La situación ha generado miedo no solo a Nicolás y a su madre, sino también a la familia entera, a tal punto que se vieron obligados a contactar a las autoridades ya que el joven no quería ni siquiera salir de su casa por temor a que a una persona ‘mal informada’ lo confundiera y le hiciera daño, dijeron.

“Me insultaban, me decían que me muera, que me vaya al infierno, que me suicidara, que me pudriera en la cárcel. Yo no sabía que era lo que estaba pasando”, dijo a MundoHispánico Nicolás Cruz. “Hay todavía gente que cree que soy yo”, añadió.

Las autoridades le sugirieron al joven cerrar todas sus redes sociales por los menos por dos semanas, hasta que todo se aclare.

“Esto no solo es incorrecto sino inmoral porque no solo haces daño a una persona sino a toda su familia”, aseveró Cruz quien a pesar de esta confusión, también lamenta lo ocurrido en la escuela del sur de Florida.