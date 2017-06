‘Coche homenaje’ a víctimas de matanza de Orlando se convierte en atracción (VIDEO)

Este “automóvil-homenaje” a las 49 vidas segadas en el club gay Pulse es propiedad de Wally Goodnough, un hombre radicado en Sarasota (costa oeste de Florida) que ha querido con esta iniciativa recordar a las víctimas.

“Esto es para mantener viva su memoria ahora o dentro de 20 años. Todos vamos a recordarles cada vez que veamos este pequeño coche en todas partes”, señaló Goodnough al canal local WFLA.

Goodnough relató al canal cómo al paso del pequeño vehículo por la calle la gente le saluda con la mano, le vitorea e incluso le piden emocionados permiso para tomarse una fotografía junto al automóvil, un modelo Smart.

Today we were visited by a Pulse Tribute Car. We appreciate the love and kindness expressed to our firefighters. pic.twitter.com/F5OcjYpg9N

— Orlando Fire Dept (@OrlandoFireDept) June 8, 2017