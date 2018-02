Arrestan a hispano que huyó a pie tras ocasionar accidente y ahora será entregado a ICE

La Oficina del Alguacil del Condado de Polk arrestó este viernes a un hombre señalado de abandonar la escena de un accidente de tráfico, que dejó un herido, y ahora será entregado a agentes de la Oficina de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés).

Armando Gallegos, de 53 años, enfrenta cargos por ocasionar un accidente automovilístico, abandonar la escena después de un accidente y causar daños a una propiedad. Aunque tiene derecho a una fianza de 7,500 dólares, las autoridades del alguacil de Polk ya notificaron a ICE sobre este arresto, pues el detenido se encontraba indocumentado dentro del país.

“Le hemos informado a ICE sobre el arresto del señor Gallegos y les colaboraremos de manera plena”, indicó Grady Judd, alguacil del condado de Polk por medio de un comunicado.

De acuerdo con el reporte del arresto, el pasado 28 de enero alrededor de las 6:30 de la tarde, las autoridades acudieron a un llamado en la carretera Old Dixie con intersección en la calle Evergreen, en Auburndale, en donde se reportó un choque.

La camioneta Ford Expedition 2003, conducida por Gallegos y que viajaba con dirección norte, se habría metido al carril contrario, chocando contra un vehículo Hunday Elantra 20116, el cual era conducido por Paige Brabson, de 18 años.

Luego de chocar contra el vehículo de la joven, quien sufrió heridas leves, Gallegos se fugó a pie, sin ni siquiera intentar brindarle ayuda a Brabson, ni intercambian información con ella. Brabson fue trasladada a un hospital del área.

El registro del vehículo de Gallegos estaba bajo el nombre de uno de sus amigos y a quien hace poco tiempo le había comprado el auto, y gracias a eso fue como los detectives pudieron encontrar al hispano que al momento de ser interrogado, admitió haber estado involucrado en el accidente y haber huido porque no tenía licencia de conducir.

“Tenemos el deber legal y moral de permanecer en la escena de un accidente para proporcionar información y prestar ayuda si es necesario”, manifestó Judd.

“Esto aplica para cualquier persona ya sea alguien que esté en este país legalmente o no. Todos tenemos la obligación de cumplir con la ley”.

“Armando Gallegos no tenía que haber estado conduciendo ya que su licencia está suspendida, y lo más importante, no debió haber huido de la escena. Tiene suerte de no haber causado más lesiones a esta joven, ni a nadie más en el camino”, añadió el alguacil.

Y es que esta no sería la primera vez en que Gallegos se ve en una situación como esta pues según datos de las autoridades, el hispano ya había enfrentado cargos por manejar bajo influencia de alcohol y con una licencia revocada, además de haber sido deportado a México en el año 1996.

“Si usted está en el país y usted tiene visa para estar legal usted puede tener licencia, pero si su visa expira, le suspenden la licencia y ya nunca más la puede renovar. Creemos que este puede ser el caso del señor Gallegos”, dijo a MundoHispánico Brian Bruchery, portavoz de la Oficina del Alguacil del Condado de Polk.

Este incidente ocurre a dos semanas de que 17 organismos de seguridad de Florida anunciaran que van a cooperar con ICE por medio de arrestos que se efectúen en sus condados, razón por la cual el condado Polk ya notificó a las autoridades migratorias sobre este arresto y se espera que busquen a Gallegos durante las próximas 48 horas. Asimismo, es probable que el individuo vuelva a enfrentar un proceso de deportación.