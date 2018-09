Al menos 21 personas resultaron heridas, entre ellos tres civiles y 18 bomberos, el lunes cuando se desató un incendio en un estacionamiento multinivel en un centro comercial en la ciudad de Brooklyn, informa el canal CBS New York.

El siniestro se registró cerca de las 9 a.m. en el centro King’s Plaza, en Mill Basin. Varios vehículos resultaron dañados, pero las víctimas no sostuvieron heridas que amenacen su vida, informaron autoridades.

“Equipos de rescate acudieron a la escena donde había cerca de 120 autos estacionados, probablemente por un concesionario local. Hasta el momento desconocemos el número exacto de autos dañados, pero muchos fueron alcanzados por el incendio”, declaró Daniel Nigro, Comisionado del Departamento de Bomberos de Nueva York.

#FDNY members are operating on scene of a 6-alarm fire at 5100 Kings Plaza in #Brooklyn. There are currently 2 non-life-threatening injuries to civilians, and 15 non-life-threatening injuries to Firefighters, reported. pic.twitter.com/6cDaYrn6tv

— FDNY (@FDNY) September 17, 2018