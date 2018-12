Un agente del Buró Federal de Investigaciones (FBI) fue herido de bala en un hombro el sábado durante un tiroteo callejero en la ciudad de Nueva York, informó la policía.

El agente fue baleado estando en servicio a las 3:30 de la tarde, hora local, en el barrio de Canarsie del distrito de Brooklyn.

Earlier today, one of our agents was wounded by gunfire in Brooklyn and transported to a local hospital. No further details are available at this time.

— FBI New York (@NewYorkFBI) December 8, 2018