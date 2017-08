Las autoridades revelaron las imágenes de los presuntos agresores de una familia hispana en un parque de Staten Island, en la ciudad de Nueva York.

Según el Departamento de Policía de Nueva York, el incidente sucedió el 10 de agosto en el parque Corporal Thompson, cuando cuatro individuos lanzaron insultos racistas antes de golpear a una adolescente de 18 años de edad en la cara. La víctima fue llevada al centro médico Richmond University en condición estable.

La policía describió a los sospechosos de tez morena de edades entre 15 y 20 años de edad.

El jueves 10 de agosto, una familia mexicana denunció ante las autoridades que fueron agredidos “por ser mexicanos” aproximadamente a las 7:40 p.m. cuando se preparaban para disputar un partido de futbol en un torneo de verano en el parque Corporal Thompson.

“Me comienza a decir uno de ellos: ‘Mexicano, qué me miras, qué estás viendo, ‘Mexican’, pero yo no le hago caso. Cuando voy llegando ya con mi esposa y mi familia me agarran y me dan un golpe en el lado izquierdo de mi cara”, afirmó Benjamín Barrera padre de la joven agredida.

Barrera explicó a MundoHispánico que en el incidente su hija resultó con un golpe en la cara y su esposa con hematomas en su brazo.

“Pienso que fue odio a los hispanos, porque dijeron en varias ocasiones que porqué estábamos ahí si éramos mexicanos y que no juguemos futbol porque no es algo para este país”, dijo Jesica Barrera, hija de Benjamín.

Ese jueves en el mismo parque, el hondureño Wilmer Canales también denunció que fue agredido por varios jovenes que le intentaron robar su bicicleta minutos antes de que la familia Barrera fue agredida.

“Los morenos en esa zona ya lo tienen visto a uno como un target, ellos piensan que con uno pueden hacer y deshacer y nadie va a decir nada”, dijo Canales.

El hondureño resultó con cuatro huesos fracturados en su rostro y deberá someterse a una cirugía.

Las personas que tengan información sobre el paradero de los sospechosos pueden denunciar en español al 1-888-577-4782.

LE PODRÍA INTERESAR