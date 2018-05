Un enorme panel de vidrio cayó sobre dos trabajadores durante la construcción de uno de los rascacielos más altos de la ciudad de Nueva York; una de las víctimas murió y la otra fue hospitalizada, informó la policía.

El incidente ocurrió en West 57th Street, a media cuadra del Carnegie Hall.

El guardia de seguridad Harry Ramnauth, de 67 años, del Bronx, perdió la vida, y un obrero de la construcción de 27 años fue hospitalizado, al parecer con lesiones que no ponen en peligro su vida, según la policía.

Trabajadores de la construcción maniobraban un panel de vidrio de gran tamaño cuando se les cayó.

La oficina del constructor del inmueble no respondió de momento un correo electrónico. La oficina de ventas indicó que no había nadie disponible para que hiciera declaraciones.

La construcción de una torre de 472 metros (1,550 pies) de alto está prevista en el lugar, ubicado en el número 217 de la West 57th Street. Solo para una comparación, el One World Trade Center tiene 541 metros (1,776 pies).

Construction of 111 West 57th Street (on its way to being 1,436 feet) looks like a Tower of Babel in the fog https://t.co/wxk24ZsUlQ pic.twitter.com/ADyN0tHNHE

— Nick Turner (@NewsyNick) May 19, 2018