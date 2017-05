Cientos de mensajes se alcanzan a leer en el memorial que le hicieron en Times Square a Alyssa Elsman, la joven de 18 años que perdió la vida al ser arroyada por un vehículo el pasado jueves en Manhattan, en la ciudad de Nueva York.

Pero sin duda el mensaje más conmovedor lo dejó Thomas Elsman, el padre de la víctima, quien visitó el memorial durante el fin de semana y dejó una carta enmarcada al lado de las flores, velas, muñecos de peluche y los mensajes de cientos de personas que escribieron para recordar a la joven de Michigan.

“Alyssa amaba esta ciudad, le encantaba Times Square”, escribió el padre en la carta.

En el mensaje, Elsman agradeció el apoyo de la ciudad, de los médicos y de la policía, pero en especial dio gracias por el cariño que recibió de todas las personas.

“Este memorial dedicado a nuestra hija y hablar con muchos de ustedes me ha ayudado a hacerle frente a nuestra perdida”, escribió.

En la carta Elsman dice también que recibió condolencias de personas de muchas partes del mundo, con diferentes creencias y religiones.

“Eso no importa.. ustedes nos han mostrado que cuando se elimina el sesgo, el racismo y la ignorancia, TODOS SOMOS UNO. Sus condolencias han sido sinceras y recibidas con el corazón”.

El padre recordó también que hay otras 20 víctimas y pidió que siempre las lleven en sus pensamientos y que Alyssa siempre agradecería todas las palabras de apoyo que recibió.

“Alyssa Lynn Elsman, mi hermosa niña de 18 años. Me miro a mí y no entiendo cómo pude hacer un ángel, me alegra que te pareciste a tu madre”.

Por último, el padre terminó diciendo que tiene un agujero en el corazón que nunca podrá llenar.

“Te amo hija, simplemente no hay palabras. Papá”.