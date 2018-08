Investigadores del estado de Nueva York emitieron un citatorio para Michael Cohen como parte de su investigación sobre la Fundación Trump, confirmó a The Associated Press un funcionario del gobierno del demócrata Andrew Cuomo.

La cita fue emitida después que el abogado de Cohen dijo que su cliente tiene información de interés para los fiscales estatales y federales.

Abogado de Trump por mucho tiempo y auto nombrado como su “solucionador”, Cohen podría ser una fuente importante de información para los investigadores estatales que averiguan si Trump o su organización benéfica violaron la ley estatal o mintieron sobre su responsabilidad tributaria.

“Podemos confirmar que se ha emitido una citación judicial a Michael Cohen para obtener información relevante a la luz de las divulgaciones públicas hechas ayer”, dijo James Gazzale, vocero del departamento de impuestos del estado.

