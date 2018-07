Una mujer que se trepó al pedestal de la Estatua de la Libertad y obligó a evacuar el monumento comparecerá hoy ante un juez en Nueva York, informaron las autoridades.

Según un funcionario federal, la mujer dijo a la policía que su acto era en protesta por la separación de niños inmigrantes de sus padres en la frontera con México.

El funcionario, que habló bajo la condición de anonimato por no estar autorizado a brindar información, identificó a la mujer como Theresa Okoumou. La acusada no respondió a los pedidos de declaraciones.

A unos 30 metros (100 pies) sobre el piso, la manifestante desafió durante unas cuatro horas a la policía antes de que dos agentes del Departamento de Policía de Nueva York subieran a la base y fueran hacia ella. La mujer y los agentes bordearon con cuidado la toga de la estatua hacia una escalera, por la cual descendió unos ocho metros (25 pies) hasta el mirador de la estatua, en donde fue detenida. Todo mientras un helicóptero transmitía las imágenes en vivo.

Authorities are in a standoff with a protester who has climbed the Statue of Liberty in New York https://t.co/t0HM9Zkvxk pic.twitter.com/VeXdMZbaEB

Okoumou había participado horas antes en el despliegue del cartel que exigía la eliminación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), dijo Jay W. Walker, miembro del grupo Rise and Resist, que organizó la manifestación.

Liberty Island was evacuated today because of a protester climbing the Statue of Liberty's base shortly after seven RAR protesters who unfurled an "Abolish ICE" banner from the statue's pedestal calling for abolishing ICE were arrested. © Erik McGregor https://t.co/qhXoJKibMq pic.twitter.com/Vy1o0MWT4B

— Rise and Resist (@riseandresistny) July 5, 2018