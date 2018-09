Una madre de Nueva York a la que el presidente Donald Trump mencionó en su discurso del Estado de la Unión, en su campaña contra la pandilla MS-13, murió tras ser atropellada por una camioneta en el sitio donde hay un monumento a su hija asesinada luego de discutir con la conductora.

Evelyn Rodríguez fue arrollada alrededor de las 4 de la tarde en Brentwood, cerca de donde hace dos años fue hallado el cuerpo golpeado y acuchillado de su hija Kayla Cuevas, de 16 años, señaló la policía. Nisa Mickens, de 15 años y amiga de Cuevas, también fue asesinada.

La comunidad es el epicentro de la lucha contra la violencia de la MS-13 en Long Island.

Rodríguez y la conductora, pariente de una persona que vive cerca del monumento conmemorativo, discutieron sobre la ubicación del mismo, señaló la policía. Rodríguez, de 50 años, y otra persona fueron vistas de pie en la calle gritándole a la conductora de la camioneta antes de que ésta acelerara y la arrollara.

El canal televisivo News 12 Long Island transmitió un video de la discusión, pero no mostró cuando Rodríguez fue atropellada.

La conductora, que resultó ilesa, se quedó en el lugar y llamó al teléfono de emergencias 911, señaló la policía. Su nombre no ha sido dado a conocer.

“Mis pensamientos y oraciones están con Evelyn Rodríguez esta noche, así como con su familia y amigos. #RIPEvelyn”, afirmó Trump en un tuit.

