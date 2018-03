Un juez de la corte de distrito del condado Suffolk, en el estado de Nueva York, admitió haber sustraído en varias ocasiones ropa íntima de la casa de una vecina, informaron medios locales.

Robert Cicale, de 49 años, fue detenido después de que una vecina de 23 años lo reconociera cuando entró a su casa y alertó del hecho a su madre, quien a su vez se comunicó con la policía.

Al momento de ser detenido, según las versiones de prensa, que citan documentos de la corte, Cicale llevaba en su chaqueta algunas piezas de ropa interior de la muchacha.

Este viernes, el juez compareció en una audiencia en la que se le suspendió temporalmente del cargo, se le prohibió contactar a la familia de la afectada, al tiempo que se le ordenó mantenerse a distancia de la casa de la joven y usar un dispositivo GPS.

Judge Robert Cicale is led out of Suffolk County District Court after posting bail. He's charged w/burglary for stealing his nabe's panties. pic.twitter.com/yhjVM6JD7L

— Chelsia Rose Marcius (@chelsiamarcius) March 30, 2018