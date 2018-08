Inmigrantes que se desempeñan como trabajadores agrícolas en el estado de Nueva York están presionando para que se les expidan licencias de conducir, sin importar cuál sea su estatus migratorio, reportaron medios locales.

Agricultores, defensores de los inmigrantes y representantes de la ciudad se reunieron en el Ayuntamiento de Rochester para instar al estado a enfocarse en la legislación, que fue presentada desde abril pasado, informó Democrat & Chronicle. Eventos similares estaban programados en Buffalo y Syracuse.

La llamada Ley de Privacidad y Acceso a las Licencias de Conducir, sobre la cual aún no ha legislado el estado de Nueva York, allanaría el camino para que los inmigrantes indocumentados obtengan licencias, tal como sucede en otros 12 estados del país.

“Imagínense a usted y a su familia, y que nunca pueda ir a la escuela de su hijo para interactuar con el maestro o ir a un evento o venir a ver el trabajo de su hijo, porque no tienen una licencia de conducir y la escuela está a dos horas de distancia”, dijo la comisionada de la Junta de Educación del Distrito Escolar de Rochester, Beatriz LeBron.

Photos from today's #GreenLightNY press conference on the steps of #Rochester City Hall. We will continue to mobilize and advocate for #DriversLicensesNOW for all, regardless of status! #LuzVerdeNY @AlianzaAgricola @WorkerJusticeNY

