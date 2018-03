Un trabajador hispano perdió la vida aplastado por un montacargas en un edificio en construcción, en el distrito neoyorquino de Queens.

El hombre, identificado como Edgar Pazmino, de 34 años, un inmigrante de Ecuador, laboraba con otro compañero tratando de levantar una ventana grande, señala el Daily News.

Agrega que el trabajador que manejaba la máquina no sabía que su compañero estaba detrás del montacargas y al moverlo, lo aplastó contra la pared.

Otro trabajador señaló al rotativo que hubo una advertencia para que tomaran precauciones porque se estaba maniobrando con esa máquina, pero sus compañeros no escucharon. “Se les dijo que no estuvieran detrás de la máquina”, aseguró al diario.

