ICE arresta a 16 individuos en operativo contra acusados de delitos sexuales en Nueva York

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizaron un operativo de dos días en Nueva York, que dio como resultado el arresto de 16 individuos relacionados a delitos sexuales.

La operación SOAR, siglas referentes a Sex Offender Alien Removal (Deportación de Extranjero Infractor Sexual), fue conducida por la Fuerza de Operaciones de Deportación (ERO, por sus siglas en ingles) en la ciudad de Nueva York, Hudson Valley y Long Island.

“Muchos de los detenidos en esta operación fueron declarados culpables de conducta sexual inapropiada contra un menor”, dijo Thomas R. Decker, director de la oficina de campo de ERO en Nueva York.

Los agentes de ERO realizaron los arrestos en el Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens, Staten Island, Deer Park, Freeport, Greenlawn, Huntington Station, Wyandanch y New City, en el condado de Rockland.

ICE arrests 16 during 2-day Operation SOAR in the New York City metropolitan area https://t.co/ZGArqlDo92 pic.twitter.com/82rkpVSpaB

— ICE (@ICEgov) September 13, 2018