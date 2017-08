Hispanos denuncian agresiones y ataques raciales en parque de Nueva York

Lo que para una familia mexicana iba a ser un momento de diversión y esparcimiento en un parque de la ciudad de Nueva York, se convirtió en la peor pesadilla de sus vidas, al denunciar que fueron agredidos sin razón por un grupo de adolescentes el pasado 10 de agosto, lo que consideraron un ataque de odio racial.

Como cada jueves Benjamin Barrera se preparaba para dirigir al equipo de fútbol femenino en el que jugaban su esposa y su hija en un torneo de verano en el parque Corporal Thompson, en Staten Island, pero según él todo se frustró por unos jovenes agresivos.

“Al entrar al parque me encuentro con un muchacho que me comienza a ofender y a decirme cosas, pero yo no le hago caso y sigo mi camino, porque era un niño y no me voy a poner a discutir con un niño”, dijo Barrera a MundoHispánico.

El mexicano quien lleva cerca de 25 años en Estados Unidos, dijo que fue en busca de su familia que se había adelantado mientras él estacionaba, cuando por sorpresa fue atacado por un grupo de adolescentes.

“Me comienza a decir uno de ellos, mexicano que me miras, que estas viendo, mexican, pero yo no le hago caso, cuando voy llegando ya con mi esposa y mi familia me agarran y me dan un golpe en el lado izquierdo de mi cara”, afirmó Barrera.

El plan familiar futbolero se convirtió en una batalla campal cuando Rosa Barrera, esposa de Benjamín intentó intervenir para defender a su pareja, mientras que su hija Jesica intentaba llamar a la policía, explicó el mexicano.

“Se dan cuenta que mi hija está llamando a la policía y van sobre ella y sobre mi esposa, empujan a mi esposa y la tiran al piso y a mi hija le dan un puño en la cara y le roban el celular”, contó.

La riña terminó cuando los jovencitos oyeron las sirenas de los policías que se acercaban y huyeron del lugar.

Para Benjamín se trató de un ataque de odio y más allá de los golpes que recibieron, el violento incidente les generó un miedo y angustia que les cambió la vida.

“Se pierde la tranquilidad, mi hija ya no quiere ir al parque, mi esposa ya no quiere jugar. Es algo que hacíamos en familia para divertirnos”.

Jesica de 18 años de edad y quien aún tiene el hematoma en su rostro, coincide con el pensamiento de su padre.

“Pienso que fue odio a los hispanos, porque dijeron en varias ocasiones que porque estábamos ahí si éramos mexicanos y que no juguemos fútbol porque no es algo para este país”.

La madre de Jesica solo quiere que se haga justicia y siente frustración al ver el rostro de su hija, por eso decidió hacer el caso público y ponerlo en manos de las autoridades.

“Nunca pensé que me fuera a pasar a mi y mucho menos en lugar donde vamos a pasar el rato y a divertirnos y solo íbamos a jugar fútbol”, dijo la mexicana originaria de Oaxaca.

No es el único caso de agresión contra los hispanos en el parque Corporal Thompson

El hondureño Wilmer Canales llegó al parque Corporal Thompson también el 10 de agosto para relajarse un poco después de una larga jornada laboral, ver algún partido de fútbol y comerse unos buenos tacos.

“Vieron que tengo una buena bicicleta y se me acercó un morenito y me dijo ¿me das un ride? Le dije no, no te conozco. Se me acercó otro y me preguntó lo mismo y yo le dije no y me respondió que entonces me iban a robar la bicicleta”, dijo Canales.

El hondureño de 34 años de edad dijo que trató de evitar al grupo de jovencitos y se dirigió hacia otro sector del parque, pero comenzó a recibir insultos racistas.

“Me dijeron maldito mexicano… tu no perteneces aquí, cómo vas a andar en una bicicleta de mil dólares, pero yo los ignoré porque ellos eran menores de edad y no quería meterme en problemas”, explicó.

Canales de contextura física grande, dijo que poco después se vio rodeado de 8 jovencitos que lo atacaron, “parecían hienas cuando rodean a un león y utilizaban un lenguaje callejero como de pandillas”.

Después de ser amenazado Canales contó que recibió un golpe con un pedazo de metal en la cara que lo hizo perder el conocimiento por unos segundos, pero pudo recuperarse y escapar del ataque en su bicicleta.

“Los morenos en esa zona ya lo tienen visto a uno como un target, ellos piensan que con uno pueden hacer y deshacer y nadie va a decir nada”, dijo Canales con un poco de coraje, “Mejor salí huyendo porque sentí el temor de que si golpeo a un muchacho y lo dejo inconsciente yo voy a ser el malo y yo tengo a mi madre y a mi hijo en Honduras por los que tengo que responder”.

El incidente del hondureño sucedió poco antes de la agresión sufrida por la familia Barrera y después de observar varios videos y fotos de los presuntos atacantes, Benjamin y Wilmer coinciden que fueron víctimas de los mismos jovencitos.

El golpe que recibió canales le fracturó cuatro huesos en su cara y deberá someterse a una operación de reconstrucción en los próximos días.

Las autoridades de Staten Island ya están enterados de los dos incidentes y se encuentran en la búsqueda de los sospechosos.

