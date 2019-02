Un hispano de 35 años atropelló deliberadamente a una mujer y a su familia, el miércoles por la tarde, en el Condado de Rockland, fuera de un 7-Eleven. La madre falleció debido al impacto, mientras el resto de los miembros se encuentran en el hospital.

De acuerdo a CBS NY, testigos afirman que Jason Mendez estaba fumando un cigarrillo frente a los niños, cundo la mujer le pidió que no lo hiciera frente a los niños.

En represalia, el hispano presuntamente estrelló su sedan blanco contra la familia de ocho integrantes frente a la tienda, ubicada en 75 Central Highway en Garnerville, justo antes de las 2 de la tarde.

Después de golpear al grupo, donde estaba un bebé de menos de un año, la policía dice que el conductor retrocedió y procedió a golpearlos de nuevo.

Police: Mom Dead After Driver Deliberately Strikes Family Of 8 Outside Rockland County 7-Eleven https://t.co/8obevGHHBD pic.twitter.com/2enG36pG3g

La policía informó que el chofer hispano estaba blandiendo un cuchillo cuando los oficiales llegaron a la escena del crimen. Después de negarse a dejarlo, los agentes se vieron obligados a usar un Taser contra él.

Los miembros de la familia fueron ingresados a los hospitales cercanos; sin embargo, la madre fue declarada muerta al llegar. Su marido, de 35 años, y sus seis hijos, todos menores de 10 años, están recibiendo tratamiento por lesiones y permanecen fuera de peligro.

El capitán de policía de Haverstraw, Martin Lund, calificó el suceso como “una tragedia”. “No sucede con mucha frecuencia en nuestra comunidad”, agregó.

Las identidades de las víctimas aún no han sido reveladas. Por su parte, Méndez se declaró no culpable de cargos de asesinato en segundo grado y siete cargos de intento de asesinato en segundo grado.

Police: Man Charged With Murder After Deliberately Mowing Down Family Outside Rockland County 7-Eleven https://t.co/vo77paheyg pic.twitter.com/QEHc3bp9Jv

