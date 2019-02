Hijos del Chapo Guzmán en problemas. Dos de los hijos del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán han sido encausados por cargos de asociación delictuosa relacionada con drogas ilícitas, informó el jueves el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López fueron acusados en un caso desprecintado en Washington la semana pasada, dijo el Departamento de Justicia.

Los fiscales alegaron que los dos hermanos se asociaron para distribuir cocaína, metanfetaminas y marihuana en Estados Unidos durante más de una década.

Se cree que ambos viven en México y continúan prófugos.

Su padre fue declarado culpable hace unos días de cargos relacionados con drogas y asociación delictuosa luego de un juicio de tres meses en Nueva York.

Los delitos podrían ponerlo tras las rejas por el resto de su vida.

Sin embargo, sus abogados plantearon inquietudes por la posibilidad de que el capo no tuviera un juicio justo luego de que uno de los jurados comentó al sitio VICE News que varios miembros del jurado vieron noticias sobre el caso.

La acusación, presentada la semana pasada, los responsabiliza del presunto cargo de conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana para su importación, según un comunicado oficial.

“El Chapo” Guzmán, antiguo líder del cártel de Sinaloa, fue declarado culpable el pasado 12 de febrero de diez delitos de narcotráfico por un jurado en Nueva York tras en un proceso de casi cuatro meses.

