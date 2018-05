Fiscal general de Nueva York renuncia tras graves denuncias en su contra

El fiscal general del estado de Nueva York Eric Schneiderman anunció su renuncia poco después de que se conocieran graves acusaciones en su contra sobre presuntas agresiones físicas a varias mujeres con las que estuvo relacionado.

Schneiderman, de 63 años, del Partido Demócrata, muy crítico del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, era uno de los fiscales generales estatales más poderosos y había ocupado un lugar preferente en el movimiento contra los abusos sexuales surgido el año pasado.

Las acusaciones contra Schneiderman aparecieron en un artículo publicado en la edición digital de la revista The New Yorker, uno de los medios que destapó el año pasado el escándalo de abusos sexuales que afectó al productor de Hollywood Harvey Weinstein.

Según la revista, cuatro mujeres denunciaron que Schneiderman, con quien aseguran sostuvieron una relación sentimental, las agredió físicamente en varias ocasiones durante los últimos años, aunque sólo ahora se conocen públicamente esos presuntos hechos.

La publicación menciona que dos de las involucradas, identificadas como Michelle Manning Barish y Tanya Selvaratnam, han hecho públicas sus presuntas experiencias, ya que aseguran que al hacerlo “protegen a otras mujeres”.

Según los testimonios de Manning y Selvaratnam, en sus encuentros con Schneiderman, éste las agredió sin su consentimiento, frecuentemente cuando estaban en la cama y después de haber ingerido licor, y aunque no lo reportaron con la policía, sí requirieron asistencia médica, tras ser abofeteadas en el oído y rostro.

Selvaratnam, que mantuvo una relación con el fiscal general entre el verano del 2016 y el otoño del 2017, asegura que Schneiderman le advirtió que podía hacerla seguir e interceptar su teléfono.

Manning Barish sostiene que estuvo vinculada con Schneiderman desde el verano del 2013 hasta Año Nuevo de 2015.

Ambas dijeron a The New Yorker que el fiscal general de Nueva York presuntamente las amenazó con matarlas si rompían (la relación) con él.

The New Yorker señala igualmente que una tercera mujer, que también dice haber mantenido una relación romántica con Schneiderman, aseguró a Manning Barish y a Selvaratnam que ella fue objeto repetidamente de violencia física no consentida pero no lo denuncia públicamente porque le tiene miedo.