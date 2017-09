EE. UU. recuerda 16 años de los ataques terroristas del 11-S

Cientos de familiares de víctimas, sobrevivientes y rescatistas acudieron el lunes al World Trade Center para recordar en una ceremonia personal y solemne los 16 años de los ataques terroristas más letales en suelo estadounidense, que dejaron unos 3.000 muertos

Entre ellos estaba Rob Fazio, quien cada año acude al lugar en Nueva York donde falleció su padre Ronald Carl Fazio. “Vendré cada año por el resto de mi vida”, dijo Fazio. “Es de donde saco fuerza”.

“I’ll come every year for the rest of my life.” – Rob Fazio at ground zero, where his father died https://t.co/yyWMP8LCbr

— Stars and Stripes (@starsandstripes) September 11, 2017