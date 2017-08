Las manifestaciones en los alrededores de la Trump Tower continuaron este martes en la ciudad de Nueva York, donde cientos de personas le pidieron al gobierno del presidente Donald Trump que proteja el programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

La visita del presidente Trump a Nueva York, coincidió con el quinto aniversario de DACA, el cual fue implementado por el gobierno del expresidente Barack Obama en el 2012 y que protege de la deportación a cerca de 800,000 jóvenes que llegaron al país como indocumentados antes del 2007, además de otorgarles un estatus legal temporal que les permite trabajar y tener acceso a la educación superior, entre otros beneficios.

Pero el programa que beneficia a los jóvenes conocidos como ‘soñadores’ se encuentra amenazado, después que diez fiscales estatales liderados por el de Texas, Ken Paxton, enviaron una carta al Fiscal General Jeff Sessions pidiéndole que elimine DACA.

“Estoy acá para ponerle un poco de presión al Fiscal General para que proteja DACA, soy inmigrante beneficiaria del programa y con el estatus que me brinda puedo trabajar y estudiar para ayudar a mi familia a salir adelante”, dijo la mexicana Ángeles de 19 años y participante de la protesta en Manhattan.

En medio de un esquema de seguridad que rodeaba varias manzanas de la Trump Tower donde se encontraba por estos días el Presidente Trump, los manifestantes llegaron con pancartas de apoyo pidiendo también por la protección del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que beneficia a más de 300,000 centroamericanos y caribeños.

“Le estoy pidiendo hoy al presidente que mantenga los programas DACA y TPS porque son la única forma que nosotros como jóvenes inmigrantes podemos trabajar y ayudar a la comunidad y a nuestras familias”, dijo el ecuatoriano Jonathan Jiménez beneficiario de DACA en medio de los cientos de activistas que cantaban “los inmigrantes son bienvenidos aquí”.

Hasta el 5 de septiembre es el plazo que tiene el gobierno del presidente Trump para eliminar DACA o de lo contrario los fiscales que están en contra del programa, amenazaron con llevar el caso hasta las cortes de Estados Unidos.

Nueva York cuenta con 30,000 beneficiarios de DACA y es una de las 100 ciudades que apoya el programa, publicó el alcalde Bill de Blasio en twitter.

More than 30,000 New Yorkers live and work here thanks to DACA. We stand with them and #defendDACA. pic.twitter.com/J2Ora98Fq1

— Bill de Blasio (@NYCMayor) 15 de agosto de 2017