Cuatro miembros de una familia fueron hallados muertos en un apartamento en Brooklyn, Nueva York, reportaron los medios de la ciudad. Una de las víctimas es una bebé menor de 2 años, dijo la policía.

NYPD officers are on the scene inside 345 Thatford Ave #Brooklyn, confines of the @NYPD73Pct, investigating the deaths of four individuals including one child. More information will be provided when available. — NYPD NEWS (@NYPDnews) March 14, 2018

Según el canal de televisión WPIX, la abuela descubrió los cuerpos de las víctimas, que eran tres hombres y la pequeña, la madrugada del miércoles en el apartamento ubicado en Thatford Avenue, en Brownsville.

WABC, por su parte, informó que las autoridades “investigan hasta ahora las muertes como un triple homicidio-suicidio”.

#BREAKING: four people have been found shot to death in Brownsville, Brooklyn. @KalaRamaTV en route to the scene. — Dan Mannarino (@DanMannarino) March 14, 2018

#breaking – of the four dead, one is a child younger than 2 years old. Sources tell @PIX11News the four are from same family and that a grandmother came to babysit and made the discovery. — Dan Mannarino (@DanMannarino) March 14, 2018

#breaking update on four shot to death in Brooklyn. 3 adult males and 1 female toddler less than 2 years old. @KalaRamaTV on the way to the scene. No signs of forced entry — Dan Mannarino (@DanMannarino) March 14, 2018

