Las elecciones primarias de Nueva York se cerraron con la sorpresiva victoria de Alexandria Ocasio Cortez, una puertorriqueña demócrata de 28 años que ha derrotado a un veterano rival utilizando como bandera su plataforma progresista.

En los comicios del martes estaban en juego los candidatos de nueve distritos de la Cámara de Representantes. Solo en uno de ellos, el 11, había primarias republicanas, y en el resto había una prueba electoral entre los demócratas.

Pero, de todas las opciones, la victoria de Ocasio Cortez ha sido la más destacada porque logró vencer a Joseph Crowley, de 56 años, un poderoso congresista demócrata conocido también como el ‘rey de Queens’ y que ocupaba su escaño desde 1999.

“La comunidad está lista para un movimiento de justicia social y económica”, afirmó Ocasio Cortez en declaraciones a los periodistas después de que los datos sobre el escrutinio confirmaran su victoria en la elección interna demócrata.

Con el escrutinio casi total de los votos, Ocasio Cortez obtuvo el 57.5% de los sufragios, frente al 42.5% de Crowley y que se presentaba pensando que tendría asegurada su elección.

Crowley, de hecho, estaba considerado como el próximo presidente de la Cámara de Representantes en caso de que los demócratas conquisten la mayoría en los comicios de noviembre.

“Este es el comienzo de un movimiento”, tuiteó Ocasio Cortez poco después de conocer su victoria.

La política del Bronx, representante de la comunidad puertorriqueña de Nueva York, trabajó en la campaña política del progresista Bernie Sanders en los comicios internos demócratas que dieron la victoria a la aspirante presidencial Hillary Clinton.

Según reseña NPR, la campaña Ocasio Cortez aboga por Medicare y educación superior universal, el fin de las prisiones privadas y la abolición de ICE.

Hace dos años decidió lanzarse a la carrera congresista en una misión que, según recuerda ahora, algunos la calificaron como “imposible” por el poder que Crowley acumulaba en el distrito, que comprende el este del Bronx y el norte de Queens.

Ese desafío era el primero al que se enfrentaba Crowley dentro de su partido, y también ha sido el primero que ha perdido.

“Él ni siquiera vive en el distrito. Vive en Virginia. Lo que tenemos que examinar es qué está haciendo esta persona con su poder”, dijo en una entrevista con Efe días antes de los comicios internos.

“La comunidad no es su prioridad. Aquí no se habla de la lucha de los indocumentados, de reformas al sistema penal que encarcela de forma desproporcionada a latinos y negros”, agregó refiriéndose a Crowley.

Ocasio Cortez, graduada en Relaciones Internacionales y Economía por la Universidad de Boston, protagonizó una campaña limitada de recursos, frente a la de Crowley, con una plataforma socialista que incluía el Medicare universal y estudios universitarios gratuitos.

La defensa de las clases trabajadoras forma parte medular de su plataforma, surgida de las demandas de su comunidad, con fuerte presencia latina.

En los comicios de noviembre se enfrentará al republicano Anthony Pappas, que no tenía oposición dentro de su partido, aunque lo tendrá difícil en las elecciones de noviembre por las claras simpatías demócratas del Bronx y de Queens.

En el resto de los distritos solo hubo internas republicanas en el 11 (Staten Island y partes de Brooklyn), que ganó el actual congresista, Dan Donovan, que estaba siendo retado por Michael Grimm, que se declaró culpable de fraude fiscal en 2014.

De los otros distritos que estaban en juego en las internas demócratas, los cuatro congresistas actuales lograron adjudicarse su victoria, y solo quedó fuera precisamente el derrotado por Ocasio Cortez.

Hasta el presidente estadounidense, Donald Trump, se hizo eco de esta interna demócrata que ganó Ocasio Cortez, pero no tanto para ensalzar la victoria de esta, sino para destacar la derrota de Crowley.

“Nadie se lo esperaba. Quizás debería haber sido más amable y más respetuoso hacia su presidente”, tuiteó Trump.

Wow! Big Trump Hater Congressman Joe Crowley, who many expected was going to take Nancy Pelosi’s place, just LOST his primary election. In other words, he’s out! That is a big one that nobody saw happening. Perhaps he should have been nicer, and more respectful, to his President!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 27, 2018