Alexandria Ocasio Cortez: 5 datos sobre la joven política

La joven demócrata Alexandria Ocasio Cortez, de 28 años de edad, acaparó la atención nacional el miércoles al vencer en las elecciones primarias de Nueva York a Joseph Crowley, un veterano de 56 años y poderoso congresista demócrata conocido también como el “rey de Queens” y que ocupaba su escaño desde 1999.

A continuación te presentamos 5 datos interesantes sobre la hispana:

Ocasio Cortez nació en el Bronx, hija de padres puertorriqueños de clase trabajadora, y se graduó de la Boston University, donde estudió Economía y Relaciones Internacionales, según detalla el sitio Biography.com.

Ocasio Cortez trabajó como mesera en Manhattan hasta hace poco para ayudar a su familia luego de que su padre falleció y su madre regresó a trabajar en la limpieza de casas y a conducir autobuses, reseña el HuffPost.

It's time for a New York that works for all of us.

On June 26th, we can make it happen – but only if we have the #CourageToChange.

It's time to get to work. Please retweet this video and sign up to knock doors + more at https://t.co/kacKFI9RtI to bring our movement to Congress. pic.twitter.com/aqKMjovEjZ

— Alexandria Ocasio-Cortez (@Ocasio2018) May 30, 2018