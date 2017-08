Continúa la controversia por altar de la Virgen de Guadalupe en Passaic, Nueva Jersey, después de ser derribado el pasado 17 de agosto por orden del alcalde de esa ciudad, Héctor Lora.

Además de la indignación de los feligreses que frecuentaban el altar y el mural, se suma la preocupación de la comunidad, debido a que la alcaldía no ha entregado el tronco de madera, en donde para los creyentes, estaba plasmado el rostro de la Virgen de Guadalupe.

Así era el altar de la Virgen de Guadalupe en Passaic NJ antes de ser derribado por orden del alcalde Héctor Lora. @MundoHispanico pic.twitter.com/t8OMlUaXUA — Sebastian Uribe (@laos_u) 24 de agosto de 2017



“El alcalde con su tardanza está generando otros problemas, hasta el momento no nos ha entregado nada, ha asegurado verbalmente que la imagen está en un lugar seguro y que me lo va entregar pero no dice cuándo”, dijo a MundoHispánico René Barrera, de la organización Mayordomía Guadalupana.

El sitio que era conocido como ‘La Capillita de la Virgen de Guadalupe’, quedó convertido en una esquina solitaria y gris, muy diferente al lugar colorido y alegre que reunió a miles de seguidores por cerca de 14 años, quienes llegaban al altar a orar, dar las gracias y a pedir algún milagro.

“El alcalde Lora tiene motivos políticos para no entregarnos la imagen y debe de tener cuidado con lo que está haciendo”, dijo Barrera quien explicó además que de no recibir respuesta en los próximos días realizarán una vigilia como protesta en la sede del ayuntamiento de la ciudad de Passaic.

El alcalde Lora había dado plazo hasta el 15 de agosto para que la organización Mayordomía Guadalupana, a cargo de la administración del lugar, moviera el altar argumentando que estaba en un espacio público sin autorización.

El 17 de agosto una cuadrilla de trabajadores del ayuntamiento llegó al lugar ubicado en la esquina de las calles Hope y Madison con herramientas para desmantelar el lugar.

“No pensamos que lo fuera a tumbar, nos tomó por sorpresa”, dijo el feligrés Martín Sánchez. “Vi llorar a varias personas, ese día estábamos de luto”.

De acuerdo con Barrera, los empleados de la alcaldía tomaron el tronco de madera que estaba dentro de una vitrina y se lo llevaron.

“El alcalde Lora me dijo que estaba en un lugar seguro que posiblemente en las próximas horas estemos hablando para resolver este asunto”, dijo Barrera.

La demolición del altar no solo generó controversia en el aspecto religioso, también dentro de la administración de Lora, quien recibió la renuncia de su vice alcalde César Aguirre por diferencias en cuanto a las decisiones tomadas con el santuario de la patrona de los mexicanos.

“Debido a las circunstancias que se están suscitando en la ciudad de Passaic, quiero hacer público que ya entregué mi carta de renuncia irrevocable al alcalde Héctor Lora”, dijo el vice alcalde de Passaic, Cesar Aguirre por medio del Consulado General de México en Nueva York.

“Todos estamos al tanto de lo que está sucediendo con la Virgen de Guadalupe y mi intención siempre ha sido de solucionar las cosas con diálogo y en este país no nos pueden pisotear nuestros derechos”.

La organización Mayordomía Guadalupana junto a los devotos de la patrona de México, están buscando un sitio acorde para reubicar el altar, por el momento las personas pueden encontrar un lugar provisional para hacer sus oraciones en la 42 de la Sexta Avenida en la ciudad de Passaic.

