Al menos una persona falleció la tarde del miércoles al estrellarse un avión en una zona residencial de Long Island, en el estado de Nueva York, informaron medios locales.

@Newsday @LongIslandPress @longislandernws @News12LI : A small plan crashed in front of my house on Northcote Drive in Melville pic.twitter.com/IEkpILeOMH

El aparato, un SNJ-2 Texan, al parecer era parte de un equipo de espectáculos aéreos y había despegado poco antes de su base en el aeropuerto regional Republic, que sirve a Long Island y Nueva York y está situado en la pequeña de East Farmingdale, en el condado de Suffolk, señaló la cadena ABC.

Minutos después, el avión se precipitó a tierra en una zona residencial de Melville, en Suffolk, y terminó envuelto en llamas, según imágenes difundidas por los medios locales.

Updated photos from the scene of the Long Island small plane crash. The condition of the pilot, the only person believed to be on the plane, is currently unknown. (Credit: @lauren_peller) https://t.co/wkMK6EAALm pic.twitter.com/KiOmfQ1gCg

