“No tengo balas”, dijo varias veces el hispano que fue abatido por dos policías de Charlotte (AUDIO)

Un hombre hispano que fue abatido por dos policías en Charlotte, repitió varias veces a una operadora de la central de emergencias 911, que no tenía balas, momentos antes de su fatal encuentro con los oficiales, de acuerdo con las grabaciones de las conversaciones telefónicas y las comunicaciones de radio difundidas la semana pasada.

Los nueve audios, que duran en total 58 minutos, registran lo sucedido la noche del 6 de septiembre, cuando el mexicano Rubén Galindo Chávez, de 29 años, murió baleado por los oficiales Courtney Suggs y David Guerra, afuera de su apartamento en el complejo de vivienda Hunters Pointe, al noreste de Charlotte.

De acuerdo con la policía de Charlotte-Mecklenburg, los oficiales fueron al lugar alertados por la llamada de Galindo quien dijo que tenía un arma. Al llegar al lugar, notaron que el hombre hispano tenía un arma y le dieron “múltiples órdenes verbales” para que la arrojara, pero que éste no obedeció y los policías dispararon al sentir “una amenaza letal inminente”.

Sin embargo, la esposa de Galindo, Azucena Zamorano, dijo en una entrevista con Mundo Hispánico que su marido fue asesinado injustamente ya que fue él quien pidió la presencia de la policía con la intención de entregar un arma que tenía en su poder. “Él estaba haciendo lo correcto”, aseveró.

Según una de las grabaciones, Galindo le dice a una operadora del 911 a través de una intérprete que tiene un arma, pero no explica claramente qué quiere hacer con ella ni para qué necesita la presencia de la policía. En un momento, ante la insistencia de la intérprete, afirma que quiere entregarse.

En la segunda grabación, una operadora bilingüe le pide de manera insistente a Galindo que ponga su arma en un lugar seguro y que cuando salga a encontrarse con los policías muestre sus manos, a lo que el hombre responde varias veces que la pistola no tiene balas.

Aquí un extracto de ese diálogo:

-Operadora: Yo necesito que usted me asegure que va a dejar el arma en un lugar seguro

-Galindo: No tengo balas, no tengo balas, no tengo balas, no tengo balas. Le estoy hablando sinceramente y claramente de que no tengo balas.

-Operadora: Yo entiendo, nosotros estamos para ayudare a usted. Yo necesito que ponga el arma en algún lugar por favor.

-Galindo: Ya le dije que no tiene balas

-Operadora: ¿Tiene el arma con usted?

-Galindo: Sí

Momentos después de ese diálogo se escucha a Galindo abrir una puerta y saludar a los policías. Se escuchan al fondo voces inaudibles de los oficiales y después al menos dos disparos.

Tras los disparos, se escuchan gritos de la esposa de Galindo mientras que la llamada continúa por varios minutos más hasta que la operadora corta al no recibir ninguna respuesta de la mujer.

La policía admitió que el arma no tenía balas

Luego de la difusión de las grabaciones, el jefe de policía de Charlotte-Mecklenburg, Kerr Putney, confirmó en una rueda de prensa que el arma recuperada de la escena del incidente no estaba cargada, pero defendió la acción de sus oficiales, quienes, según dijo, tuvieron que tomar una decisión en una fracción de segundos en una situación en la que no podían confiar de que la pistola estaba realmente descargada.

En las comunicaciones de radio, se escucha a una operadora del 911 decir a los oficiales que Galindo tenía un arma y que afirmaba no tener balas, pero que no estaba obedeciendo las indicaciones para que dejara la pistola en un lugar seguro ni había explicado cuáles eran sus intenciones.

“Él está diciendo que no tiene balas, pero dice que todavía tiene una pistola y no quiere dejarla en ningún otro lugar”, dice la operadora a través de la radio.

Durante la primera llamada al 911, cuando Galindo habla a través de una intérprete, el mexicano da respuestas contradictorias sobre su estado. A la pregunta de si ha tomado drogas, responde que “sí, muchas” pero después indica que solo había bebido cerveza.

Galindo le dijo también a la intérprete que quería entregarse porque tenía una cita en la corte el 9 de septiembre y que “ya no podía más”.

Según los registros, Galindo efectivamente tenía una cita en la corte por el delito menor de apuntar a alguien con una pistola, un incidente por el que fue arrestado en abril y liberado bajo fianza.

La esposa de Galindo explicó a MundoHispánico en una entrevista que el mexicano había tenido una discusión con una persona cuando ocurrió ese incidente y que probablemente se encontraba nervioso por su cita en la corte cuando decidió llamar a la policía.

El caso está aún bajo investigación. Los dos oficiales involucrados se encuentran suspendidos administrativamente mientras se aclara el caso.

La policía de Charlotte-Meckenburg dijo que los dos oficiales implicados llevaban cámaras en sus uniformes y que pedirá a la corte permiso para difundir los videos, ya que de acuerdo con una ley estatal la difusión de ese tipo de grabaciones requiere autorización judicial.