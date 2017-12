Niños piden con tarjetas navideñas a congresistas mantener el TPS de sus padres (VIDEO)

Un grupo de niños de Carolina del Norte, hijos de inmigrantes salvadoreños, escribieron tarjetas de Navidad a congresistas federales, para pedirles que no permitan que el gobierno federal cancele el Estatus de Protección Temporal (TPS) de sus padres.

“Quiero que les toque el corazón y que no quiten el TPS”, dijo Keyly Tejada, una niña de 11 años, que fue una de las menores que han enviado sus deseos de Navidad a los representantes y senadores de Carolina del Norte en el Capitolio.

“Le he pedido que no quiten el TPS de mis padres y que no me quiten mis padres de mi lado”, dijo la niña que vive en Durham y estudia en la escuela primaria Glenn Elementary.

Keyly dice que vive atemorizada desde que se enteró que el gobierno federal podría decidir, en enero, cancelar el TPS, lo que obligaría a sus padres a volver a El Salvador. “(Pienso en eso) todo el tiempo”, dijo la menor.

Emelina Umaña, la madre de Keyly, dijo que la incertidumbre que existe en torno al futuro del TPS ha afectado mucho a su familia, ya que ella y su esposo cuentan con ese beneficio migratorio desde hace 16 años y ya han echado raíces en los Estados Unidos.

“Es muy difícil porque uno no piensa solo en uno sino más que nada en los niños porque ellos son los más afectados”, dijo Umaña.

En total han sido 14 niños los que han enviado cartas a las oficinas de los legisladores federales de Carolina del Norte, una iniciativa que partió de los menores pero que ha sido apoyada por la Asociación de Salvadoreños de Carolina del Norte, la cual ha realizado diversas acciones en busca de obtener apoyo para los beneficiarios del TPS.

“Lo hicimos porque los niños querían mandar sus cartas a los senadores y representantes”, dijo Beatriz Salinas, presidenta de la directiva de la Asociación de Salvadoreños de Carolina del Norte.

La esperanza de los niños y sus familias es que las cartas conmuevan a los legisladores y les motiven a actuar en defensa de los miles de beneficiarios del TPS que se encuentran ahora en la incertidumbre, después de que la administración del presidente Donald Trump canceló ese beneficio para los inmigrantes de Haití y Nicaragua.

“Que el presidente vea que ya no somos solo nosotros, porque ya tenemos nuestras familias”, dijo Umaña, quien tiene dos hijas y está esperando un bebé.

En Carolina del Norte se estima que viven unos 13,000 inmigrantes protegidos por el TPS, de los cuales más de 6,000 son salvadoreños. En todo el país, el programa beneficia a 190,000 salvadoreños.