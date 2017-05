Niños encienden fuegos artificiales dentro de un supermercado

Las autoridades informaron que un supermercado al sudoeste de Atlanta fue evacuado ayer por la noche luego de que varios niños encendieran fuegos artificiales dentro de la tienda.

El incidente ocurrió en el Publix de Camp Creek Parkway.

Afortunadamente, las llamas fueron controladas y se reportó una lesión menor, de acuerdo con el Departamento de Bomberos de la ciudad.

Las autoridades dijeron además que la tienda está cerrada y que se está trabajando para saber cuándo se reabrirá, y si los niños involucrados enfrentarán cargos.

Fireworks display set on fire inside local grocery store near Camp Creek Parkway. Store evacuated. 1 person with minor injuries. #AFRD pic.twitter.com/X3nnsPnBp3

— Atlanta Fire Rescue (@ATLFireRescue) 25 de mayo de 2017