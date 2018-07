Mujer desesperada por respuestas después de que hija y nieta fueran separadas en la frontera (VIDEO)

María Álvarez está desesperada por encontrar a su hija y a su nieta, de 5 años, que fueron detenidas y separadas tratando de cruzar la frontera desde México hacia Texas el 29 de mayo.

Y es que a pesar de que el gobierno de Donald Trump se comprometió a entregar este martes a sus padres a por lo menos 50 niños indocumentados menores de 5 años del total de 102 (de ese rango de edad) que fueron separados a consecuencia de su política de “tolerancia cero” con la inmigración ilegal, Dana Hernández aún no ha sido entregada a su familia.

“Supuestamente hoy es el último día para entregar a los niños y todavía no nos han llamado”, apuntó Álvarez a las 12 de la tarde.

Casos como el de Melissa Flores, de 29 años, quien vino de Honduras huyendo de la violencia, son los que destacó la congresista demócrata por Texas, Sheila Jackson Lee en una conferencia de prensa, pidiéndole al gobierno que cumpla con el plazo impuesto por el juez de reunificar a los menores con sus padres.

“No hay una respuesta nacional para reunificar a estos niños con sus padres, no hay una instrucción escrita clara que detalle los pasos que se van a seguir y no hay nada que confirme que estos niños no van a seguir siendo separados de sus padres”, dijo Jackson Lee. “No hay plan para reunificar a niños con sus padres. Esperamos que hoy en la medianoche todos los niños sean reunificados”.

La Administración de Trump inició en abril pasado su polémica política de “tolerancia cero” contra la inmigración, que llevó a separar de sus padres a cerca de 3,000 menores de edad -de los cuales medio millar ya fueron entregados a sus padres-, medida que fue finalmente suspendida a mediados de junio por las enormes críticas recibidas.

“¿Qué haríamos nosotros si niños estadounidenses fueran tratados de esta manera en otros países?”, dijo César Espinoza, director de organización pro inmigrante, Familias Inmigrantes y Estudiantes en la Lucha (FIEL).