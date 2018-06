Un residente de un asilo de ancianos en el sur de California disparó contra los bomberos que acudían a investigar el reporte de una explosión, matando un capitán de bomberos e hiriendo a otro bombero y a otra persona, informaron las autoridades.

El Departamento de Bomberos de Long Beach lamentó vía Twitter la muerte del jefe de bomberos David Rosas:

It is with deep sadness and tremendous grief that we announce that Captain David Rosa has died from injuries sustained from a gunshot wound he sustained at an emergency incident. Capt. Rosa is a 17 year veteran of our department and is assigned to Station 10. pic.twitter.com/np03fecLQb

— Long Beach Fire (CA) (@lbfd) June 25, 2018