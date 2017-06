Mon Laferte es una divina juglaresa del amor y la alegría

La extraordinaria cantautora chilena Mon Laferte, que reside en México desde hace una década y donde encontró la paz y tranquilidad que necesitaba, continúa esta noche en Atlanta su gira Amárrame por Estados Unidos, que inició el 24 de mayo en San Francisco.

“Con La trenza me alejé de la oscuridad del disco anterior, les transmití la tristeza; ahora es momento de transmitirles la alegría que estoy viviendo”, Mon Laferte, cantautora chilena

A sus 34 años, la cantautora y multiinstrumentalista con una voz privilegiada y un sentimiento a flor de piel, está en el mejor momento de su carrera. Como muestra, en febrero pasado regresó a su ciudad natal, Viña del Mar y se convirtió en ‘profeta de su tierra’ al conquistar el Monstruo de la Gran Vergara, que se le rindió y le otorgó las famosas gaviotas de plata y oro.

Durante sus 10 conciertos por tierras estadounidenses la artista viñamarina interpretará los temas más emblemáticos de sus primeros cuatro discos de estudio como ‘Tormento’, ‘Si tú me quisieras’, ‘Salvador’ y ‘Tu falta de querer’. Y por supuesto que incluirá algunas de las 11 canciones de su nueva placa La trenza como ‘Pa’ dónde se fue’, ‘No te fumes mi mariguana’, ‘Flaco’, ‘La trenza’ y los duetos ‘Amárrame’ con Juanes y ‘Mi buen amor’ con Enrique Bunbury.

En entrevista con MundoHispánico, Laferte habla del renacimiento con su nuevo álbum, su gira y su experiencia en México, entre otros temas

MH: ¿Cómo te sientes al traer tu música a Atlanta por primera vez?

ML: Muy emocionada porque siempre son todo un desafío los conciertos en ciudades desconocidas, porque no sabes cómo va responder el público.

MH: En el video de ‘Amárrame’, a dúo con Juanes, se ven elementos visuales llenos de color, ¿es un reflejo de la nueva etapa que estas viviendo?

ML: Así es. En el disco anterior me fui hacia la oscuridad y hoy me siento un poquito más feliz y quise reflejarlo visualmente con muchos elementos y con esa mujer jaguar. Quise mostrar como se siente en mi corazón con los colores y cosas bonitas como las flores. Creo que en este disco se nota que me siento feliz, quiero que el mundo lo sienta. En mi disco anterior les transmití la tristeza y ahora es momento de transmitirles esta alegría que estoy viviendo.

MH: ¿Qué opinas de ser parte del puñado de cantautoras latinas que están compitiendo duro con los varones?

ML: Mucho orgullo porque las mujeres siempre hemos sido creadoras pero a veces por falta de oportunidades o porque nos da vergüenza no lo hacemos. El hecho de que el arte en general este dominado por los hombres está cambiando, hay muchas mujeres maravillosas que admiro no solo en México sino en Chile y Argentina que están presentes en este movimiento que ha surgido.

MH: ¿Cómo ha sido este viaje de 10 años en México?

ML: Todo un sueño. Han sido 10 años de aprendizaje. He aprendido musicalmente y culturalmente mucho en México. Quiero mucho a México porque me abrió sus puertas, escuchó y aceptó mi música.

BREVE BIO:

Nombre: Mon Laferte

Profesión: cantautora y actriz

Nacionalidad: chilena

Nació: 2 de mayo de 1983

Edad: 34 años

Canciones de La Trenza:

1. ‘Pa’ dónde se fue’

2. ‘Que sí’

3. ‘Mi buen amor’ con Enrique Bunburi

4. ‘Ana’

5. ‘Amárrame’ con Juanes

6. ‘Yo te qui’

7. ‘Primaveral’

8. ‘No te fumes mi mariguana’

9. ‘Cielito de abril’ con Manuel García

10. ‘Flaco’

11. ‘La trenza’

Concierto de Mon Laferte

Cuándo: 3 de junio, 7:30 p.m.

Costo: $30 y $75 (VIP)

Dónde: Center Stage, 1374 West Peachtree St., Atlanta.

Info: 404.885.9782 y www.centerstage-atlanta.com