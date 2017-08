ÚLTIMA HORA: Autoridades cierran centro comercial en Miami por presunto tirador activo

El centro comercial Dolphin Mall de Miami, Florida, ha sido cerrado y en estado de alerta máxima luego de que se registraran reportes de un tirador activo en las instalaciones la noche del sábado 19 de agosto, informó el Miami Herald.

Dolphin Mall: VIDEO – Police releasing mall visitors with their hands up after reported shooting #Miami #DolphinMall pic.twitter.com/YkbDBsmypb — Ana Demendoza (@AnaDemendoza_) August 20, 2017

Fuentes policiales consultadas por el periódico no pudieron confirmar si en efecto había un tirador o víctimas.

Otros reporteros de medios locales también dijeron que hay más de una decena de patrullas y agentes policiales en la zona.

Breaking Now: Over a dozen calls to 911 of active shooter from inside Dolphin Mall. Callers being told to shelter in place. @nbc6 — Keith Jones NBC 6 (@KeithNBC6) August 20, 2017

Clientes que estaban en el centro comercial se avocaron a redes sociales para decir que un tiroteo había tenido lugar cerca de la tienda Bass Pro Shops pero ninguno confirmó si había visto al tirador, heridos o indicios de un tiroteo.

En redes sociales también han surgido videos de personas corriendo por los pasillos del lugar.

Here's when it happened, we heard people screaming and running, went to see what happened and realize there was shooting #DolphinMall pic.twitter.com/7KsJ0ErP7L — Alejaja (@tupacaroni) August 20, 2017

Esta es una historia en desarrollo y se irá actualizando a la brevedad posible.