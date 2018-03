Seis personas fallecieron y otras seis fueron hospitalizadas por el colapso de un puente peatonal en construcción en la Universidad Internacional de Florida, dijo la policía el viernes, mientras investigadores estatales y federales trabajaban para determinar cómo y por qué se vino abajo la estructura apenas cinco días después de su colocación.

“Esto ha pasado de ser una operación de rescate a una de recuperación”, dijo el detective de la policía del condado de Miami-Dade, Álvaro Zabaleta.

#UPDATE: We can confirm, 6 fatalities in the #FIUBridgeCollapse. #MDPD is still on scene and working in collaboration with several entities on the recovery efforts. Continue to follow us for official updates. pic.twitter.com/bxW8sXEPCs — Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) March 16, 2018

Los equipos de emergencias emplearon aparatos de escucha de alta tecnología, perros y cámaras de búsqueda en una lucha contra el reloj para encontrar a sobrevivientes entre los escombros.

“Tenemos que retirar parte de esto pieza por pieza. Es muy inestable”, señaló el jefe de los bomberos del condado, Dave Downey, horas antes.

El puente peatonal, de 14.2 millones de dólares, debía inaugurarse en 2019 como una alternativa segura para que los estudiantes cruzasen una concurrida carretera entre el campus universitario y la comunidad de Sweetwater, donde muchos residen.

El gobernador de Florida, Rick Scott, y el senador Marco Rubio visitaron el lugar del siniestro con otras autoridades el jueves en la noche. Rubio dijo que la población y las familias de los fallecidos y heridos merecen saber “qué salió mal”.

The cables that suspend the #Miami bridge had loosened & the engineering firm ordered that they be tightened. They were being tightened when it collapsed today. https://t.co/9Uc9EUsDYY — Marco Rubio (@marcorubio) March 16, 2018

I have directed the Florida Highway Patrol to offer resources to aid local law enforcement’s response in Miami. They will be offering additional troopers to aid in search and rescue as well as traffic control. @FLHSMV — Rick Scott (@FLGovScott) March 16, 2018

La investigación llegará al fondo de “por qué ocurrió esto y qué ocurrió”, agregó el gobernador Scott, añadiendo que si alguien hizo algo mal, “le obligaremos a rendir cuentas”.

El presidente de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), Robert Sumwalt III, dijo que un equipo de especialistas se dirigía a Miami el jueves por la noche para comenzar la pesquisa sobre lo sucedido el viernes en la mañana.

El puente de 950 toneladas (860 toneladas métricas) y 60 metros (casi 200 pies) de longitud fue ensamblado a un costado de la autopista y se instaló el sábado en medio de grandes fanfarrias.