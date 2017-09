Residentes en Miami salen a las calles tras el paso del huracán Irma (VIDEO)

Miami regresa a las calles tras el paso de Irma, los residentes del sur de Florida se preparaban para un impacto directo y enfrentar el huracán más potente de los registrados en el Atlántico.

Miles de personas se desplazaron de sus hogares desde el miércoles pasado atendiendo la orden de evacuación en zonas cercas al mar y con advertencia de una destrucción fatal. Sin embargo, el fenómeno se desvío rumbo al oeste, y la comunidad empieza a evaluar los daños materiales que han sufrido en sus hogares.

Inundaciones, techos caídos y árboles en la calle es lo que viven los residentes en Miami Dade en la mañana del lunes después de la tormenta. El alcalde del Condado de Miami-Dade, Carlos Giménez, emitió toque de queda de las 7 p.m. a las 7 a.m. e informó que el sistema de transporte público, el servicio de recolección de basura y las clases en escuelas públicas se mantienen suspendidas hasta nuevo aviso, agregó que la operación del Aeropuerto Internacional de Miami será restablecida posiblemente a partir del martes.

Our Emergency Operations Center took a minute to show respect and remember all those who perished on 9.11.01 #911Anniversary pic.twitter.com/xVeiNSGVPO

Starting recovery from #Irma tonight. 5 initial damage assessment teams are going out to canvas the city so that cleanup can begin tomorrow pic.twitter.com/U7Ka1RJmka

— City of Miami (@CityofMiami) September 10, 2017