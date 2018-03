Socorristas extrajeron el sexto y último cuerpo sin vida de entre los escombros del puente peatonal derrumbado el pasado jueves en Miami y señalaron que no prevén más víctimas mortales por el suceso, informan medios locales.

El jefe de la policía de Miami-Dade, Juan Pérez, indicó que los restos de la sexta víctima fueron extraídos tras un “laborioso y tedioso proceso” y, como ocurrió con los otros cuerpos recuperados, se le dedicó un momento de silencio para luego ser trasladado a la oficina del médico forense local.

“Creo que esa es la cifra final”, señaló Pérez, quien precisó que los cuerpos recuperados bajo los escombros fueron cinco, además del rescate de Navarro Brown, que murió en un hospital local.

El quinto cuerpo sin vida recuperado anoche corresponde a la estudiante de la Universidad Internacional de Florida (FIU), Alexa Durán, de 18 años, quien fue extraída del interior de su camioneta, según difundió el parte policial.

Las víctimas identificadas hasta el momento por la policía de Miami-Dade son latinas. Se trata de Rolando Fraga Hernández, Oswaldo González, Alberto Arias, Navarro Brown y Alexa Durán. No obstante, la familia del técnico de grúa y padre de tres niñas, Brandon Browmfield, informó en las redes sociales que este hombre originario de Virginia también falleció en el accidente.

Su esposa, Chelsea Brownfield, señaló en Facebook que Brandon fue “trágicamente arrebatado” de la familia, que hace pocos años se mudaron a Florida y recientemente compraron una casa en Homestead, al sur de Miami.

Las labores de recuperación de los cuerpos desarrollada por la policía y los bomberos, que han trabajado sin desmayo en los últimos días, dan más campo a las investigaciones que ya había iniciado un equipo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) de Estados Unidos para determinar las causas del accidente.

1 of 3: NTSB investigators identified pieces of FIU bridge structure they want collected as evidence for NTSB's safety investigation. pic.twitter.com/TsoVj1jecD — NTSB_Newsroom (@NTSB_Newsroom) March 17, 2018

El senador por Florida, Marco Rubio, señaló a los periodistas que las pesquisas de NTSB son un “proceso lento” y que no culminarán en tres o cuatro meses, a la vez que contemplara un análisis del sistema de “acelerada construcción” utilizado durante el proyecto.

2 of 3: NTSB investigators continue to request, and gather, documents about the design, construction and inspection of the FIU pedestrian bridge. pic.twitter.com/EMlmxmkKaW — NTSB_Newsroom (@NTSB_Newsroom) March 17, 2018

El presidente de FIU, Mark Rosenberg, destacó anoche, en un comunicado, las labores de los socorristas y dio a conocer que en honor a las víctimas y heridos la universidad dedicará un momento de silencio el lunes a las 13:47 hora local, cuando ocurrió el accidente.

3 of 3: No further NTSB media briefings are planned in connection with the investigation of the FIU pedestrian bridge collapse. Investigators will remain on scene for several more days gathering evidence, documents, and conducting interviews. — NTSB_Newsroom (@NTSB_Newsroom) March 17, 2018

El proyecto del puente, iniciado en 2017, se ideó para facilitar el acceso a la universidad por encima de la transitada calle, que en ese tramo tiene hasta ocho carriles, y evitar así muertes como la de una joven que falleció atropellada el pasado mes de agosto.