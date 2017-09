NOAA ofrece su satélite a afectados de Irma para que evalúen sus propiedades

La Agencia Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA) ofreció a los residentes de Cayo Hueso, una de las zonas más afectadas por el paso este fin de semana del huracán Irma, a verificar el estado de sus propiedades por medios de imágenes satelitales.

La agencia publicó hoy en su página web numerosas imágenes tomadas este lunes para que los residentes de la zona que tuvieron que ser evacuados puedan evaluar en qué situación se encuentran sus hogares, vehículos o barcos después de que Irma arrasara el pasado domingo el condado de Monroe con vientos de más de 133 millas por hora (215 km/h).

Tras comprobar estas fotografías, algunos descubrieron la tragedia, como Patrick Lewis, que evacuó al estado de Tennessee y observó en una de esas imágenes que su residencia principal – su barco – ya no existía.

Watch #Irma dissipate in this 72-hour water vapor imagery from NOAA’s GOES satellites! See more loops @ https://t.co/mbgRYot60A pic.twitter.com/yO1oLCPBw9

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) September 12, 2017