Después de su paso destructivo por varias islas del Caribe, el huracán Irma continúa su paso por el Atlántico con dirección a Florida donde fue declaró estado de emergencia y más de 750 mil personas ya han sido evacuadas.

Aquí te presentamos cinco cosas que tienes que saber acerca del huracán Irma y su llegada a Florida.

Life-threatening wind & storm surge impacts expected in parts of the Middle Keys, and especially Upper Keys, starting Saturday night. #Irma pic.twitter.com/HikMAgftDA — NWS Key West (@NWSKeyWest) September 8, 2017

1. Irma y José categoría 4

Irma se mantiene como un huracán de categoría 4, se mueve con vientos máximos sostenidos de 150 millas por hora (240 kilómetros por hora), que se considera “extremadamente peligroso”. La degradación de categoría se produjo tras llegar a la isla Gran Inagua, en el sur de Bahamas, con algo menos de fuerza.

Por otro lado José se ha convertido en categoría 4, es la primera vez que en el Atlántico avanzan dos huracanes de tal intensidad al mismo tiempo. Sin embargo, las previsiones no indican que José llegue a golpear en Estados Unidos, sino que girará hacia el norte para acabar en la mitad del océano.

Irma and Jose have 150+ mph winds, the 1st time on record the Atlantic has seen 2 hurricanes so intense at same time https://t.co/HRVLMQyxZ3 pic.twitter.com/WsFfXgyRC2 — CNN Breaking News (@cnnbrk) September 8, 2017

Huracán Irma: 5 consejos sobre qué hacer antes, durante y después de una tormenta

Here's a better version of this video. Each quadrant contains 30 minutes of imagery. #Irma #GOES16 pic.twitter.com/K1jNantb6G — NASA SPoRT (@NASA_SPoRT) September 8, 2017

2. Irma tocará tierra en Florida el domingo

Según el último boletín del Centro Nacional de Huracanes, Irma tocará tierra en Florida en algún momento entre la madrugada y la mañana del domingo 10 de septiembre. Según las previsiones de esta agencia, con sede en Miami, será en algún punto entre Key Largo e Islamorada.

Huracán Irma: 5 cosas que tienes que saber para estar listo

3. Distancia de Irma a Florida

Se encuentra a 405 millas del sureste de Miami y a 270 millas del este de la municipalidad de Caibarien, en Cuba.

4. “La mayoría de Florida va a recibir un impacto fuerte”, dijo Rick Scott

El gobernador de Florida Rick Scott dijo que la mayor parte del estado de Florida recibirá el impacto de Irma y aseguró que los cayos comenzarán a sentir los efectos de Irma el sábado 9 de septiembre por la mañana e instó a los floridianos a evacuar las zonas que recibieron orden de desalojo.

Se prevé que el peor de los vientos de Irma y la oleada de tormenta estarán cerca de Marathon y Key Largo, pero los meteorólogos dicen que Miami y el densamente poblado sureste de la Florida seguirán estando en el lado más fuerte de la tormenta.

Mayor @Tomas_Regalado has just declared a State of Local Emergency for the City of Miami pic.twitter.com/nXjIeaybkT — City of Miami (@CityofMiami) September 8, 2017

5. Irma comenzaría a debilitarse el lunes, según meteorólogos

Los meteorólogos predicen que Irma seguirá debilitándose a medida que la tormenta se desplaza hacia el interior del país el lunes. Irma se acercará a Orlando el lunes alrededor de las 8 de la mañana, con vientos de alrededor de 75 mph, lo que lo convertiría en un peligroso huracán de Categoría 1. Después de trasladarse a Orlando, Irma debiera debilitarse rápidamente a una tormenta tropical más tarde el lunes mientras se mueve a través de las líneas estatales hacia Georgia, luego potencialmente llegaría a Alabama y Tennessee, dicen los meteorólogos.