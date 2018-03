Florida: puente cayó cuando era sometido a prueba de estrés

Un innovador puente peatonal en construcción en la Florida International University estaba siendo sometido a una “prueba de estrés” y sus cables estaban siendo ajustados cuando cayó sobre una vía transitada, matando a seis personas y enviando a una decena más al hospital, informaron las autoridades el viernes.

Uno de los factores que podrían explicar la caída de un puente inaugurado apenas cinco días antes sería la prueba de estrés que según el alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, estaban realizando las cuadrillas.

Dos trabajadores se encontraban sobre el puente de 950 toneladas cuando cayó sobre los autos detenidos por un semáforo.

El senador Marco Rubio tuiteó el jueves por la noche que los cables que suspenden el puente se habían aflojado y la firma constructora ordenó el ajuste. “Los estaban ajustando cuando cayó”, añadió.

The cables that suspend the #Miami bridge had loosened & the engineering firm ordered that they be tightened. They were being tightened when it collapsed today. https://t.co/9Uc9EUsDYY

— Marco Rubio (@marcorubio) March 16, 2018