El condado de Miami-Dade declaró Estado de Emergencia local antes de recibir el huracán Irma de categoría 5 y comienza a evacuar zonas tan pronto como el miércoles.

“El huracán Irma representa una seria amenaza para Florida, South Dade y nuestra zona en particular”, anunció el alcalde de Miami-Dade, Carlos Gimenez agregando que la población tiene que tener preparada agua, comida, y los elementos básicos para sobrevivir durante tres días.

En entrevista telefónica con MundoHispánico Roberto Baltodano, vocero de la Cruz Roja, informó que por el momento se está siguiendo la trayectoria del huracán y se encuentran coordinando todo lo necesario para asistir a la población y al condado de Miami-Dade.

“Se urge desde hoy tomar precauciones, tener un equipo de agua de un gallon por persona, comida no perecedera, ropa, sacos, guardar los documento importantes en una bolsa impermeable o digitalizarlos”, también agregó que las personas pueden instalar sin costo la aplicación de la Cruz Roja en su teléfono, aquí las personas pueden leer consejos para estar preparados antes, después del huracán, y conocer los albergues que se encuentren abiertos.

Las escuelas públicas del Condado de Miami-Dade también estarán cerradas este jueves y viernes. El alcalde también dijo que podrían estar pidiendo a los residentes en las zonas de evacuación A y B que empiecen a retirarse tan pronto como el miércoles. Ellos comenzarán a evacuar a residentes con necesidades especiales el miércoles por la mañana.

Haga clic aquí para ver un mapa de las zonas de evacuación o vea el mapa aquí abajo si tiene problemas con el enlace.

Some folks having trouble with site here is pic of zone map pic.twitter.com/pN5JH0JEzB — JohnElizabethAleman (@JohnAlemanMB) September 5, 2017

We will begin evacuating our special needs residents tomorrow morning. EOC staff is already beginning a call-down. #HurricaneIrma — Carlos A. Gimenez (@MayorGimenez) September 5, 2017

Residents should have 3 days of water, food, and basic needs. @MiamiDadeWater is safe to drink. #HurricaneIrma — Carlos A. Gimenez (@MayorGimenez) September 5, 2017

