Califican a huracán Irma como fenómeno “potencialmente catastrófico”

El huracán Irma se convirtió el martes en una peligrosa tormenta de categoría 5, la más poderosa que ha afectado el Atlántico en la última década y avanza hacia las islas del norte del Caribe en una ruta que podría llegar eventualmente a Estados Unidos.

Conforme se ha fortalecido el fenómeno mientras se acerca a la Antillas, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unido dijo el martes que se trata de un fenómeno “potencialmente catastrófico”.

De continuar su ruta, el meteoro podría llegar al estrecho de la Florida, donde el agua es lo suficientemente caliente como para intensificar la fuerza del al huracán, con vientos de hasta unos 350 kilómetros por hora, advirtió Kerry Emanuel, profesor de meteorología del Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Here is the latest Keys Tourism Advisory regarding Hurricane #Irma, as compiled and transmitted by @thefloridakeys. #FLwx #FLKeys #KeyWest pic.twitter.com/7SFZB2gavL

