Aeropuerto de Miami sigue abierto y el de Fort Lauderdale cierra hoy

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) permanecerá hoy abierto mientras no se produzcan “daños graves” o exista preocupación por la seguridad a consecuencia del huracán Irma, mientras que el de Hollywood-Fort Lauderdale (FLL) cerró a las 7.45 pm hora del Este de este viernes.

Las cancelaciones de vuelos están a la orden del día en ambos aeropuertos del sur de Florida, zona que espera para este fin de semana la llegada de Irma, que ha transitado por el Caribe con categoría 5, la máxima de la escala Saffir Simpson, y actualmente se encuentra entre Cuba y Bahamas, con categoría 4.

En el aeropuerto de Miami se habían cancelado casi 600 vuelos, de llegada y salida, antes de las 11.00 am hora del Este, lo que significa la mitad de los previstos para hoy, según informó la web aeroportuaria.

En FLL las cancelaciones ascendían a 267, según la web flightware.com.

Due to #HurricaneIrma, please confirm that your flight is operating before coming to the airport. Many flights have been canceled.

— Miami Int’l Airport (@iflymia) September 7, 2017